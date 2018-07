Lijfwacht Macron: hele affaire bedoeld om president te beschadigen

Alexandre Benalla, de ontslagen lijfwacht van president Macron, zegt dat de hele affaire rond zijn persoon is opgeblazen met het doel Macron in diskrediet te brengen. Benalla zegt dat in een interview met de krant Le Monde.

Benalla zegt dat hoge kringen in de politiek en in de politie de affaire hebben laten uitlekken. Namen noemt hij niet. Ook de politievakbonden geeft hij in het interview een veeg uit de pan, met de opmerking dat die alleen maar onzin verkopen.

De achtergrond van het optreden van niet met name genoemde hoge ambtenaren en politiefunctionarissen is volgens Benalla wrevel over het feit dat hij als iemand van lage afkomst een hoge positie in het Élysée wist te verwerven. Bij wijze van wraak daarover zou de affaire in de openbaarheid zijn gebracht.

Stommiteit

Weken geleden doken foto's op waarop te zien is dat Benalla op 1 mei met een politiehelm op een demonstrant in elkaar slaat. Daarover zegt hij tegen Le Monde dat dat een stommiteit was.

De straf die hij daarvoor kreeg, twee weken schorsing met inhouding van salaris kon Benalla accepteren. Zijn ontslag, toen de affaire een publiek schandaal was geworden, kan Benalla nog steeds slecht verkroppen. Hij noemt dat een vernedering.