Politie wil briefschrijvers over kofferbakmoord spreken

De politie wil in contact komen met de schrijvers van brieven over de kofferbakmoord, vorig jaar maart in Stieltjeskanaal. De 31-jarige Ralf Meinema werd toen dood in zijn Mercedes aangetroffen in het kanaal tussen Coevorden en Zandpol.

Er zijn drie brieven binnengekomen, waarvan zeker twee van dezelfde schrijver zijn. De laatste werd dit voorjaar bezorgd. Over de inhoud kan de politie in verband met het onderzoek niets zeggen.

"Je kunt concluderen dat iemand iets op zijn lever heeft en dat wil delen. We proberen die persoon over te halen dat te doen. Misschien kan dat niet in alle openheid, misschien is hij bang, maar je kunt je verhaal ook op een veilige manier doen via het Team Criminele Inlichtingen."

Dna-sporen

De politie tast nog in het duister over het motief van de moord. Meinema had geen crimineel verleden. Er werd in februari een verdachte opgepakt, maar hij kwam wegens gebrek aan bewijs vrij. Voor de gouden tip is 15.000 euro uitgeloofd.

De politie maakte vanmorgen ook bekend nog verschillende sporen te onderzoeken. Zo is er dna in de auto aangetroffen dat niet afkomstig is van Meinema, iemand uit zijn omgeving of de aangehouden verdachte. Een vergelijking met dna-databanken leverde ook niets op, waaruit de politie concludeert dat de gezochte persoon mogelijk nooit veroordeeld is voor een ernstig misdrijf.

Ook werden er vegetatiesporen gevonden op het lichaam en de kleding van het slachtoffer. De politie zoekt naar de plek waar deze combinatie van granen en andere planten voorkomt, omdat dat de plek zou kunnen zijn waar Meinema vermoord werd.

Telefoon

Ten slotte koestert de politie toch nog hoop dat er informatie uit de kapotte telefoon van Meinema kan worden gehaald. De telefoon werd onder water in het dashboardkastje gevonden en leek onherstelbaar beschadigd. Een politie-expert is nu bezig het toestel onderdeel voor onderdeel te herstellen.

"Eerst dachten we dat er niks mee gedaan kon worden, maar nu wordt de telefoon beetje bij beetje hersteld. We hopen dat zo een doos van Pandora opengaat." Informatie op het toestel kan meer informatie opleveren over de contacten van Meinema en plekken die hij bezocht heeft.

De politie deelt al deze informatie in de hoop dat nieuwe tipgevers zich melden. "Soms blijven we stil omdat we niks kunnen delen, maar we willen laten zien dat we sporen hebben die de moeite waard zijn om met het publiek te delen. Soms levert dat al iets op. Dat mensen naar aanleiding van zo'n element melden: verrek, heb je daar wel eens aan gedacht?"