39-jarige man opgepakt voor Drentse 'kofferbakmoord'

De politie heeft een 39-jarige man uit Emmen opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Ralf Meinema. De verdachte is in zijn woning aangehouden. Over een motief of over zijn relatie met het slachtoffer is niets bekendgemaakt.

Op 31 maart vorig jaar werd de 31-jarige man uit Klazienaveen dood in de kofferbak van zijn auto gevonden. De auto lag half in het Stieltjeskanaal.

Via sociale media, politie.nl en het tv-programma Opsporing Verzocht werd mensen die informatie hadden gevraagd dat te melden. De oproepen leidden tot tientallen tips. Naar aanleiding daarvan kon vandaag de man uit Emmen worden aangehouden.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit omdat vermoed wordt dat er meer mensen betrokken waren bij het dumpen van de auto, schrijft RTV Drenthe.