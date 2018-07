Hiv/aids: niet alleen slecht nieuws uit Afrika

In een aantal landen in het zuiden van Afrika is een succesvolle aanpak van hiv/aids op gang gekomen, waardoor de epidemie in die landen onder controle is. Woensdag werd op de aids-conferentie in Amsterdam een aantal voorbeelden daarvan getoond, met projecten in bijvoorbeeld Namibiƫ en eSwatini, het voormalige Swaziland.

Bij het project in dat laatste land heeft het Nederlandse aidsfonds een belangrijke rol gespeeld. In 2008 won het aidsfonds het zogeheten Droomfonds van de PostcodeLoterij. Dat is een speciale pot geld, in dit geval 11 miljoen euro, die bedoeld is om een project uit te voeren dat als heel risicovol wordt gezien.

"In die tijd bestond al het idee dat mensen die goed behandeld werden het virus niet konden overdragen. Maar dat was nog niet bewezen", zegt Louise van Deth, directeur van het aidsfonds. In het project werd er gekeken naar wat er gebeurde als mensen met hiv meteen hiv-remmers kregen.

Zwaarst getroffen

Bij de start van het project in 2011 werd verhoudingsgewijs geen land zwaarder getroffen door hiv/aids dan het toenmalige Swaziland. Een derde deel van de totale bevolking van het land had hiv. "We zijn begonnen met de bestaande hiv-zorg dichter bij mensen te brengen. Daarvoor hebben we 160 verpleegkundigen speciaal opgeleid. Je begrijpt de impact daarvan als je weet dat er tot dan toe honderd artsen waren die mensen met hiv konden behandelen."

Verder is er betere apparatuur en medisch materiaal gegaan naar de klinieken waar mensen met hiv en aids kwamen. "Vooral om ervoor te zorgen dat de uitslagen van hiv-testen sneller beschikbaar waren", zegt Van Deth.

Kern van het succes van het project is dat het aansloot bij de lokale cultuur. "We hebben eerst de chiefs getraind. Daarna zijn er elke zaterdag gesprekken geweest over hiv/aids met vrouwen, mannen, jongeren en kinderen. En de chief heeft zich als eerste laten testen", zegt Van Deth. "Kijk als ik zeg: "Je moet je laten testen", denken die mensen: "Wie is die witte mevrouw?" Maar als de chief het zegt, doen ze het."

Mannen

Mannen in Swaziland gaan volgens Van Deth niet graag naar klinieken. Die zijn voor vrouwen en kinderen. Voor het testen van mannen was daarom een andere aanpak nodig. "Die mannen laten hun koeien desinfecteren in een soort bad. Daar trekken ze met hun kuddes naartoe. Op die plekken hebben we tenten neergezet waar ze zich konden laten testen. Op hun eigen plek."