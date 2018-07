Schadevergoeding voor Patricia Paay voor publiceren seksvideo

GeenStijl en twitteraar Eendevanger moeten tv-persoonlijkheid Patricia Paay een schadevergoeding van 30.000 euro betalen voor het plaatsen van een seksvideo. Het bedrag is fors lager dan Paay had geëist. Zij wilde 450.000 euro ontvangen voor immateriële en materiële schade.

In februari vorig jaar plaatste GeenStijl op zijn website een link naar een seksvideo met Patricia Paay, die door de twitteraar was gedeeld. De beelden van de plasseks gingen daarna snel rond via sociale media. Voor het publiceren van die video had Paay geen toestemming gegeven. GeenStijl verwijderde de link naar de video na anderhalf uur.

Volgens de rechter hebben zowel de twitteraar als GeenStijl onrechtmatig gehandeld door de video's te plaatsen of te delen. De rechter heeft de partijen hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het betalen van de schadevergoeding. GeenStijl en de twitteraar moeten onderling bepalen wie welk bedrag gaat betalen.

Niet gepubliceerd

In een persbericht zegt GeenStijl blij te zijn dat de "exorbitante schadeclaim" is afgewezen. "GeenStijl heeft de video niet op internet gepubliceerd. Wel heeft GeenStijl een uur een embedded link geplaatst naar een van de Paay-filmpjes die al op verschillende websites stond. Het plaatsen van een link naar zeer eenvoudig vindbaar materiaal vindt GeenStijl iets anders dan het zelf publiceren van dit materiaal."

De rechter is het daar niet mee eens. Volgens de rechtbank heeft het embedden namelijk hetzelfde effect als het zelf online publiceren van de video. "Er was gedurende enige tijd een still van het filmpje te zien, voorzien van het afspeel-symbool. Daarop hoefde de bezoeker slechts te klikken om de video af te spelen", is het oordeel.

De rechter vindt dat GeenStijl een faciliterende en zelfs aanjagende rol heeft gespeeld door het grote bereik van de site.

Tevreden

Advocaat Johan Langelaar van Patricia Paay zegt dat het belangrijkste doel is bereikt. "De rechtbank heeft besloten dat beide partijen onrechtmatig hebben gehandeld", zegt hij. "Ook het embedden van dit soort materiaal is onrechtmatig."

Langeraar vindt het wel jammer dat de schadevergoeding veel lager is. "De rechtbank blijft op het oude stramien zitten dat je honderd procent bewijs moet leveren voor het feit dat je materiële schade hebt geleden. Paay heeft opdrachten gemist, dat kan je lastig bewijzen. En voor de immateriële schade had ik op een wat hoger bedrag gerekend, zo'n 60.000 euro."

'Niet serieus'

Paay deed na publicatie van de video aangifte bij de politie en reageerde bij tv-programma Jinek op de video. "Het is het ergste wat ik heb meegemaakt. Vijftig jaar op televisie. En zo ga ik de geschiedenis is." Paay en GeenStijl overlegden in mei nog over een schikking in de zaak, maar kwamen niet tot overeenstemming.