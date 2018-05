Patricia Paay en GeenStijl proberen te schikken in zaak over seksvideo

Patricia Paay en GeenStijl gaan met elkaar overleggen over een schikking in de zaak over haar seksvideo. De civiele zaak over de video diende vandaag voor de rechtbank in Amsterdam. Op verzoek van de rechter proberen beide partijen het onderling eens te worden over een schadevergoeding. De zaak is aangehouden tot 13 juni.

De rechtszaak gaat over een link die GeenStijl in februari op zijn site zette naar een seksvideo van Patricia Paay. De beelden van plasseks werden snel verspreid over sociale media. Op aandringen van de advocaat van Paay verwijderde GeenStijl de link naar de video.

'Video ging al rond'

Paay eiste vandaag 4,5 ton schadevergoeding voor het verspreiden van het seksfilmpje via de site. Volgens haar advocaat heeft ze daardoor 250.000 euro aan immateriële schade en 200.000 euro aan materiële schade geleden, onder meer door misgelopen inkomsten.

De advocaat van GeenStijl zegt dat de video al dagen op WhatsApp rondging voordat de site ernaar linkte. Ook heeft Paay de video volgens hem doorgestuurd aan minstens vijf mensen. Hij zei daarbij dat haar telefoon niet is gehackt, zoals ze zelf zegt.

Dat de video via Whatsapp op internet terecht is gekomen, noemt de raadsman onvermijdelijk. "Dat was nieuws en dat meldt GeenStijl." De site bestrijdt dat Paays carrière is geschaad door de commotie over de video. "Integendeel, de video heeft haar juist weer nieuwe tv-klussen opgeleverd."

Laf

De advocaat van Paay noemt het laf dat GeenStijl zich verweert door te zeggen dat er alleen een link is geplaatst en de video zelf niet te zien was op de site. Hij zegt dat GeenStijl 230.000 bezoekers per dag heeft, tegenover de 150 volgers die de man heeft die de video op sociale media zette.

Naast de civiele zaak van vandaag loopt er ook nog een strafrechtelijke zaak wegens smaad. Het Openbaar Ministerie maakte in februari bekend dat GeenStijl en twee mannelijke verdachten daarvoor worden vervolgd. Die zaak dient hoogstwaarschijnlijk in juli.