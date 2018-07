Aids-situatie in Rusland maakt Elton John 'fucking crazy'

Hoe kan het dat, tegen de wereldwijde trend in, het aantal besmettingen met hiv in Rusland oploopt?

Correspondent Geert Groot Koerkamp ziet twee oorzaken: discriminatie van minderheden en homo's én schaamte onder de Russen zelf. "Het onderwerp is heel beladen en er heerst een groot taboe. In Nederland zie je dat een Eva Jinek of prinses Mabel op een normale en volwassen manier de discussie voeren, waardoor dit onderwerp bespreekbaar wordt. In Rusland is dit niet zo. Het openlijk spreken over homoseksualiteit, seks of aids gebeurt niet of nauwelijks."

Ook is er een grote groep Russen die niet eens weet wat hiv is. "Vooral jongeren weten er heel weinig van: zij denken dat vooral homoseksuelen of sekswerkers besmet kunnen worden. Maar meer dan de helft van alle besmettingen in Rusland vallen onder heteroseksuelen."