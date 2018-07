Code oranje voor extreme hitte in grootste deel van het land

Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor extreme hitte in heel Nederland, met uitzondering van het Waddengebied. Het wordt deze week naar verwachting tropisch warm.

Met name donderdag en vrijdag worden zeer hoge temperaturen verwacht, met landinwaarts en in stedelijke gebieden 35 graden of hoger. Ook in de nachten blijft het warm, met minima rond de 20 graden.

Het KNMI adviseert mensen het Nationaal Hitteplan erop na te slaan om voorbereid te zijn op het warme weer. Het gezondheidsinstituut RIVM roept in dat plan op om extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en chronisch zieken.

Smog

Verder is er tot en met vrijdag de kans op smog door ozon. Dat kan leiden tot een toename van luchtwegklachten en een verergering van klachten bij mensen met astma. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en lichamelijke inspanning te beperken.