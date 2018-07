Geredde Thaise voetballers met ceremonie voorbereid op tijd in tempel

Hun tijd in de boeddhistische tempel dient als spirituele reiniging voor de jongens, zeggen familieleden tegen de BBC. "Het is alsof ze zijn overleden en nu opnieuw worden geboren." Hun coach zal zich ook terugtrekken in het gebedshuis, maar dan als monnik.

Bij de ceremonie van vandaag droegen de jongens witte kleding, zeiden ze gebeden op en staken ze kaarsen aan bij de Wat Phra That Doi Wua-tempel in Noord-Thailand. Morgen krijgen de spelers op een bijeenkomst de kleding die ze in het klooster zullen dragen.

Duikers herdacht en geëerd

Bij de plechtigheid werd ook de duiker herdacht die om het leven kwam bij de reddingsactie. Hij verdronk toen hij duikflessen wilde neerzetten bij een vluchtroute in het grottenstelsel.

Ook in Australië werd vandaag stilgestaan bij de succesvolle reddingsactie in Noord-Thailand. In de hoofdstad Canberra werden de negen Australische duikers en artsen geëerd die bij de operatie hielpen. Zij kregen een onderscheiding uit handen van de premier.