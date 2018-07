200 ambtenaren tekenen brief met oproep aan Blok

Een directe link met deze uitspraken van Blok wordt in de brief niet gelegd, maar bronnen melden aan de NOS dat dit wel degelijk een antwoord van de ambtenaren op de uitspraak is.

Overigens is de brief pas verstuurd nadat Blok zelf op intranet al had aangegeven dat hij hierover met zijn ambtenaren na de zomer in gesprek wil. Ook had hij zich bij zijn ambtenaren verontschuldigd over zijn uitlatingen.

Opmerkelijk

Het is opmerkelijk dat binnen zo'n korte tijd zoveel handtekeningen van ambtenaren onder de brief zijn gezet. Bovendien komen er nog steeds handtekeningen binnen. Ook ambtenaren op andere departementen morren. Zo deed Blok ook uitspraken over migratie en Oost-Europa.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat de brief is verstuurd. Blok liet vorige week in een intern bericht al weten in gesprek te willen met ambtenaren.