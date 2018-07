'Politici, stop met het inspelen op xenofobie en racistische angsten'

Een groep acteurs, wetenschappers, journalisten, kunstenaars, programmamakers, schrijvers en dichters maakt zich grote zorgen over polariserende uitspraken die politici de afgelopen jaren deden. "Politici van onze regeringspartijen lijken het steeds normaler te vinden om actief op te roepen tot een tweedeling in onze samenleving."

Uitspraken van bijvoorbeeld minister Blok, over de niet-bestaande vreedzame multiculturele samenleving, voeden racistische onderstromen in de maatschappij, schrijven ze in een open brief in de Volkskrant. Ze hekelen ook de uitspraak van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff dat "je de bijstand en het Nederlanderschap moet verdienen".

Vreedzame samenleving

Dit soort uitspraken zet onze vreedzame samenleving onder druk, creëert en verstevigt een maatschappelijke kloof en legitimeert racisten en extreem radicalen, zeggen de briefschrijvers.

De ondertekenaars, onder wie schrijvers Meredith Greer, Murat Isik en Ronald Giphart en cabaretier Claudia de Breij, verzoeken politici om hun verantwoordelijkheid te nemen. "Stop met het inspelen op de alsmaar groeiende xenofobe en racistische angsten in de samenleving... Stop met het voeden van de tweedeling tussen een fictief 'wij' en 'zij'. De effecten hiervan zijn ontwrichtend, polariserend, en hebben reële effecten op echte mensen."