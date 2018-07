Rode Kruis: let extra goed op ouderen bij tropische hitte

Het Rode Kruis adviseert met het warme weer de komende dagen extra goed te letten op ouderen. Volgens de hulporganisatie liggen met de verwachte hitte uitdroging en oververhitting op de loer bij deze kwetsbare groep.

Ouderen ervaren minder snel een dorstprikkel, terwijl ze net als iedereen genoeg moeten drinken om de vochtbalans op peil te houden, zegt het Rode Kruis. Omdat sommige ouderen bovendien afhankelijk zijn van hulp van anderen, is het handig als iemand meekijkt hoe hun huis koel kan blijven. Ook het dragen van luchtige kleding is van belang, net als het vermijden van zware inspanning.

"Veel ouderen slapen bijvoorbeeld ook in de zomer nog onder een winterdekbed", zegt een woordvoerder van het Rode Kruis in het NOS Radio 1 Journaal. "Of hun stoel staat op een plek in het huis pal in de zon. Dat zijn dingen waar we op moeten letten."

Hulp nodig

Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat slechts 18 procent van de Nederlanders regelmatig aan oudere familieleden vraagt of zij hulp nodig hebben met het warme weer. 9 procent gaat bij oudere buurtgenoten langs om hulp aan te bieden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beslist vandaag of het Nationaal Hitteplan wordt geactiveerd. Mocht dat gebeuren, dan staan medewerkers van het Rode Kruis klaar om ouderen te helpen. Overigens doen ook andere kwetsbare groepen, zoals zieken en zwangere vrouwen, er goed aan voorzorgsmaatregelen te nemen.