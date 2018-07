Grote kans op langdurige hittegolf

Voor wie hoopt op verkoeling hebben we slecht nieuws: het blijft de komende tijd warm, met volgende week een grote kans op een hittegolf. De temperaturen stijgen dan tot boven de 30 graden en dat blijft langere tijd zo, verwacht weerbureau Weerplaza. Daarmee zou voor het eerst dit jaar sprake zijn van een landelijke hittegolf. Dat is in dit warme jaar nog niet voorgekomen.

Weerplaza zegt dat de hittegolf lang kan aanhouden, mogelijk zelfs twee tot drie weken. De langste hittegolf ooit in Nederland was in 1976 en duurde zeventien dagen. Dat record was bijna gesneuveld in 2006, toen het zestien dagen op rij heet was.

'Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid'

Er is sprake van een landelijke hittegolf als het in De Bilt vijf dagen op rij 25 graden wordt, waarvan drie dagen ook de 30 graden wordt gehaald. In Noord-Limburg is dat al wel gebeurd, maar in De Bilt dus nog niet.

Volgens de laatste weermodellen is er een "aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" dat daar volgende week verandering in komt. De kans op tropische temperaturen is van dinsdag tot en met het weekend meer dan 70 procent.

De droogte zal door de hoge temperaturen verder toenemen. Nu al lijdt de natuur in met name Oost-Nederland onder het extreme gebrek aan neerslag. Ook boeren hebben het moeilijk.

In de video hieronder legt boomtechnisch adviseur Edward Konijnenberg uit wat er op dit moment gebeurt met bomen die droog komen te staan.