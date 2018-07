'Israëlische leger haalt honderden Witte Helmen uit Syrië'

Mogelijk ook Nederlands plan

Mogelijk heeft ook Nederland meegewerkt aan het plan om de Witte Helmen uit het oorlogsgebied in Syrië te halen. Vorige week meldde CBS News dat Nederland en vier andere landen op de NAVO-top hierover hebben gesproken met de Amerikaanse president Trump.

De landen onderzochten tientallen routes om de Syrische vrijwilligers te evacueren. Een operatie over land had de voorkeur, omdat Rusland het luchtruim boven het zuiden van Syrië in handen heeft.

Met de hulp van Rusland is het Syrische regeringsleger afgelopen maand opgetrokken naar de randen van de provincie Quneitra in Zuid-Syrië. Het regime van president Assad heeft nu gebieden in handen die grenzen aan Jordanië en Israël. De zuidelijke regio was voorheen in grotendeels in handen van rebellen die worden gesteund door de Verenigde Staten.