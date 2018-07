'Nederland helpt bij plan om hulpverleners uit Syrië te halen'

Een groep landen, waaronder Nederland, zou werken aan een plan om de Witte Helmen uit Syrië te evacueren. Volgens CBS News hebben vijf landen daarover gesproken met president Trump tijdens de NAVO-top in Brussel.

De Witte Helmen vormen een vrijwillige reddingswerkersorganisatie, met als officiële naam de Syria Civil Defence. Ze opereren vanuit de oppositiegebieden en verlenen eerste hulp bij luchtaanvallen door het regeringsleger en zijn bondgenoten.

Zo'n duizend reddingswerkers van de organisatie en hun familieleden in Syrië vrezen voor hun leven. President Assad heeft namelijk de aanval geopend op een zuidelijke regio, die voorheen onder bescherming stond van de VS. De door het Westen gesteunde reddingsorganisatie is door Assad en zijn bondgenoten bestempeld als terroristisch.

Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada en Duitsland hebben dit in Brussel besproken met Trump, stelt de Amerikaanse nieuwszender. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan dit nog niet bevestigen en zoekt uit of het klopt.

Wel duidelijk is dat de Syriërs na een eventuele evacuatie in ieder geval niet welkom zijn in de VS. Syrië is een van de landen vanwaaruit geen vluchtelingen Amerika binnen mogen treden. Canada wordt in het artikel genoemd als mogelijke opvanglocatie voor de vrijwilligers.

Top tussen Trump en Poetin

De vier landen en Nederland proberen naar verluidt een manier te vinden om de duizend Syriërs het land uit te krijgen. Tientallen routes worden onderzocht, zegt een anonieme diplomaat tegen CBS. Een ontsnapping over land heeft de voorkeur, want voor een ontsnapping via de lucht is toestemming van Rusland nodig. De Russen controleren het luchtruim boven dit deel van Syrië.

Mogelijk bespreekt Trump het onderwerp maandag tijdens de top met Poetin in Helsinki. Het staat overigens niet formeel op de agenda, omdat het volgens diplomaten allesbehalve zeker is dat er gerekend kan worden op Russische hulp. Poetin is namelijk een belangrijke bondgenoot van Assad. Rusland stelt bijvoorbeeld dat de Witte Helmen de vermoedelijke gifgasaanval in Douma begin april in scène hebben gezet.

Door de gestage opmars van het Syrische regeringsleger is vluchten over land steeds moeilijker. "Als er geen alternatieven meer zijn en de Russen de enige optie zijn, dan zullen we dat proberen", zegt een diplomaat tegen CBS.

Een Oscar, maar ook omstreden

Op de witte helmen dragen de vrijwilligers camera's. Met het beeldmateriaal van hun reddingswerk hebben ze een Oscar gewonnen in de categorie beste korte documentaire. Ook waren de Witte Helmen genomineerd voor de Nobelprijs van de Vrede.

Er is eveneens kritiek op de organisatie. De leden zouden een veel te subjectief beeld van de oorlog geven. Ook worden sommige leden beschuldigd van banden met extremistische partijen.