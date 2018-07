Voormalig leden FARC ingezworen in Colombiaanse congres

Acht voormalige leden van de FARC zijn ingezworen in het Colombiaanse parlement. Het is voor het eerst dat leden van de rebellenbeweging zitting nemen in het parlement.

In het vredesakkoord dat eind 2016 door de regering met de rebellen werd gesloten, is afgesproken dat er tien zetels in het congres worden gereserveerd voor voormalige FARC-leden. Twee van hen konden gisteren niet bij de ceremonie aanwezig zijn. Een van hen zit in Amerika een straf uit wegens drugshandel, de ander zit ondergedoken.

Bij hun aanstelling hebben de voormalige rebellen beloofd zich in te zetten voor vrede, de democratie en mensenrechten. Hun ambtstermijn loopt tot 2022. De afspraak over de tien zetels in het vredesakkoord geldt tot 2026.

Nobelprijs

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos hield een toespraak voor het congres bij de installatie van de voormalige rebellen. Santos kreeg in 2016 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inspanningen om een eind te maken aan de burgeroorlog in zijn land. De strijd tegen de FARC duurde meer dan 50 jaar.

Santos is niet lang president meer van Colombia. De conservatieve Iván Duque werd afgelopen maand gekozen als nieuwe president. Hij wordt 7 augustus geïnstalleerd. Het vredesakkoord was het belangrijkste thema bij de verkiezingen.

Toen bekend werd dat hij had gewonnen, sprak Duque zijn aanhangers toe. "Het vredesakkoord moet veranderd worden, zodat de slachtoffers centraal staan. Het is tijd voor gerechtigheid", zei Duque. Het waren de eerste verkiezingen sinds het vredesakkoord werd gesloten.