Ambtenaren vragen minister Blok om meer urgentie voor diversiteit

Ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag willen een gesprek met minister Blok over de samenstelling van het ambtenarenapparaat op het ministerie, dat in hun ogen niet divers genoeg is. Op het ministerie gaat een brief rond die door tientallen medewerkers is ondertekend.

De minister heeft inmiddels toegezegd dat hij met de ondertekenaars in gesprek gaat.

De briefschrijvers stellen dat het ministerie achterloopt met het aannemen van mensen met een biculturele achtergrond. Ze vragen steun van de hoogste leiding in het uitdragen van de ambitie om dat te verbeteren.

De ambtenaren schrijven dat ze willen dat Buitenlandse Zaken de gedachte achter de diplomatie weerspiegelt. "Ons vak is gebaseerd op het gegeven dat verschillende naties en culturen vreedzaam kunnen samenwerken en samenleven (...) als we maar goed naar elkaar luisteren en met elkaar in gesprek blijven."

Pikante timing

De timing van de brief, die sinds vandaag circuleert, is pikant: minister Blok kwam de afgelopen dagen in het nieuws vanwege stiekem gefilmde uitspraken over migratie en integratie. In de brief wordt daar overigens met geen woord over gesproken.

Blok zei op een bijeenkomst met Nederlanders die in het buitenland werken onder meer dat Suriname een failed state is en dat een vreedzame multiculturele samenleving volgens hem nergens in de wereld bestaat. Ook zei hij dat het genetisch bepaald is dat de mens graag opereert in een groep gelijken en dat we het daarom moeilijk vinden om met vreemden om te gaan.

Later zei de bewindsman dat hij die woorden niet goed gekozen had en dat hij te ver is gegaan in zijn poging de aanwezigen tot een discussie aan te zetten.

Memo Blok

De minister heeft zich in een memo aan zijn ambtenaren vandaag verontschuldigd over zijn uitlatingen op de bijeenkomst in Den Haag. Hij schrijft dat hij toen "de scherpte van de discussie heeft opgezocht, maar illustraties en woorden heeft gebruikt die ongelukkig en te scherp waren, en dat is niet goed".

Blok betreurt de uitspraken die hij gedaan heeft en is zich ervan bewust dat die de mensen op zijn ministerie persoonlijk geraakt hebben . De minister zegt dat hij de reacties op zijn optreden serieus neemt en daarover na de zomer in gesprek gaat met de medewerkers.