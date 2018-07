Droogte in Nederland: bedreigde beekvissen gered en de huidmadenziekte

Reddingsactie beekvissen

Door de aanhoudende droogte is er steeds minder water en daardoor hebben de vissen het ook moeilijk. Steeds meer stroompjes, beken en plassen komen droog te staan. En beschermde vissoorten worden met uitsterven bedreigd. Het Waterschap Vallei en Veluwe is daarom in de Verloren Beek bij Epe begonnen met het redden van de elrits, de beekprik en de rivierdonderpad.

De vissen komen in de problemen doordat ze geïsoleerd raken in de poelen tussen droge beekdelen. "We richten ons nu vooral op de elrits", vertelt Elsa Boeve van Waterschap Vallei en Veluwe. "Want die komt maar op twee plekken voor in Nederland: in Limburg en op de Veluwe. En als deze populatie hier niet wordt gered, dan is hij verdwenen van de Veluwe."

De medewerkers van het waterschap zetten de gevangen vissen uit in de Grift. Boeve: "De waterkwaliteit is daar hetzelfde als in de beken, dus we denken dat ze het daar goed hebben en kunnen overleven. Als de waterstand dan weer hoger is, kunnen ze terug naar de beken."