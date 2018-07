Pomp tankstation soms leeg door tekort aan chauffeurs en de droogte

Tankstations in heel Nederland moeten soms nee verkopen omdat hun pompen simpelweg leeg zijn. Onder meer door een tekort aan chauffeurs slagen de oliemaatschappijen en hun transporteurs er niet meer altijd in om op tijd bij te vullen. Ook de aantrekkende economie, de droogte en de vakantie spelen een rol.

"Ik heb zelf een paar dagen zonder V-power gezeten", zegt pomphouder Ewout Klok uit Hoogeveen. "Ik had gelukkig nog gewone brandstoffen als alternatief." Klok is ook voorzitter van BETA, de branchevereniging van zelfstandige pomphouders. "Ik krijg vanuit het hele land meldingen van lege pompen. Sommigen zitten dagen zonder gewone benzine. Dat is echt vervelend, het kost je omzet."

Oliemaatschappijen BP en Shell bevestigen het beeld. "Het speelt al sinds enkele weken", zegt een woordvoerder van BP. "Heel onwenselijk. Het heeft vooral te maken met een tekort aan chauffeurs. Wij proberen in overleg met onze transporteurs de tekorten zo snel mogelijk weg te werken. Het betreft overigens vooral de onbemande pompen."

Vakantie

Schenk Tanktransport is een van de grotere partijen die in opdracht van de oliemaatschappijen pompstations bevoorraden. "Chauffeurs zijn inderdaad lastiger te krijgen, maar ook de aantrekkende economie in de breedte heeft effect", zegt directeur Harry Schenk. "Meer files en ook meer verbruik van benzine. En afgelopen weekend ging een deel van Nederland op vakantie, dan wordt er altijd veel getankt en kan hier en daar een pomp leeg raken."

Ook de droogte draagt bij aan langere levertijden. "Schepen die vanuit Rotterdam brandstofdepots in het binnenland beleveren, mogen niet meer maximaal beladen worden vanwege de lage waterstand in de rivieren", zegt Wim van den Dool van transporteur Van Waveren. "In depots in bijvoorbeeld Arnhem of Kampen is minder brandstof. Dus moeten chauffeurs soms naar Rotterdam rijden om het daar te halen. Dat kost meer tijd."

Overuren

Van Waveren merkt dat de oliemaatschappijen overal aankloppen om zoveel mogelijk tankwagens in te zetten. "Wij rijden momenteel twintig procent meer ritten dan normaal. We hebben nog wel chauffeurs, maar die maken overuren. Onze twintig tankwagens worden maximaal ingezet. Een nieuwe wagen aanschaffen doe je niet zo snel, het kost veel geld en tijd."

Een groot deel van de bijna 4000 tankstations wordt uitgebaat door zelfstandige pomphouders. "Wij hebben een afnameplicht van de grote oliemaatschappijen, maar zij hebben een leverplicht", zegt Klok als voorzitter van branchevereniging BETA. "Als pompen echt structureel droog komen te staan, dan moeten we actie ondernemen. Nu zeggen de maatschappijen nog dat ze het gaan oplossen. Ik denk dat de transporteurs vooral moeten zorgen dat ze meer chauffeurs werven. En dat chauffeurs sneller worden opgeleid voor het speciale vervoer van brandstoffen."