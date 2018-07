Satellietbeelden: zo ziet een kurkdroog Nederland er van boven uit

Het is kurkdroog. In je tuin of park in de buurt zie je dat, maar op de satellietbeelden hieronder nog beter. In Vinkeveen. Rijssen en Arnhem heeft het deze maand amper geregend, terwijl daar vorig jaar in heel juli nog 73, 97 en 124 millimeter neerslag viel.

Dat zie je op luchtfoto's van die plaatsen. Het verschil dat je hieronder ziet ligt volgens Jasper van Loon van Netherlands Space Office, dat die beelden levert, bijna volledig aan de droogte. "Alle foto's worden zo goed mogelijk gecorrigeerd. Daarnaast zijn alle satellietfoto's zo ongeveer rond dezelfde tijd geschoten: 10.00 uur 's ochtends. Het kleurverschil ligt echt aan de verandering van het landschap."