Trump: Poetin streng aangesproken op Russische inmenging

Donald Trump houdt Poetin persoonlijk verantwoordelijk voor de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Dat zegt hij in een interview met CBS News. "Dat doe ik omdat hij verantwoordelijk is voor zijn land. Zo ben ik ook verantwoordelijk voor de dingen die in mijn land gebeuren. Dus als leider van zijn land is hij eindverantwoordelijk."

De Amerikaanse president heeft Poetin "streng aangesproken" op verdere inmenging van Rusland, zegt hij. "Ik heb hem laten weten dat we dit niet toelaten. En dat is hoe het gaat zijn", zegt Trump in het interview.

Verwarring

Trump kreeg veel kritiek na een gezamenlijke persconferentie met de Russische president Poetin eergisteren in Helsinki. Trump viel daar, staand naast Poetin, zijn eigen inlichtingen- en veiligheidsdiensten af. Die diensten hebben vastgesteld dat Poetin heeft geprobeerd om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Later kwam hij hierop terug: toen zei hij dat hij zich had versproken en het volste vertrouwen heeft in zijn inlichtingen- en veiligheidsdiensten en hen steunt. Tijdens de persconferentie zou hij zich hebben versproken, zei hij.

Vandaag sprak Trump echter weer de inlichtingendiensten tegen toen hij zei dat de VS geen doelwit meer van Rusland is. Vorige week maakte het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten Dan Coats nog een andere inschatting. Later zei het Witte Huis dat hier weer sprake was van verwarring. Trump zei "enorm veel vertrouwen" in Coats te hebben.