Surinaamse politiek wijst uitlatingen Blok scherp af

Oppositie- en coalitiepartijen in Suriname hebben scherp gereageerd op de uitspraken van minister Blok van Buitenlandse Zaken. Hij had Suriname op 10 juli in een besloten bijeenkomst onder meer een mislukte staat genoemd en zei vanavond dat hij er spijt van had. Fractievoorzitter André Misiekaba van de regerende NDP van president Bouterse noemt de gewraakte uitspraken van Blok "dom".

"Blijkbaar is de minister niet op de hoogte van wat er in Suriname gebeurt. Juist op het punt waar de kolonisator geprobeerd heeft om verdeel-en-heers-politiek te voeren is het onze leiders door de jaren heen gelukt om alle etnische groepen vreedzaam naast elkaar te laten leven."

Misiekaba vindt dat de uitspraken niet passen bij een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. "Onze volkeren staan zo dicht bij elkaar en dan past dit soort taal niet", zegt Misiekaba.

Ook oppositieleider Chan Santokhi van de VHP zegt zich niet in de woorden van Blok te herkennen. "Waarschijnlijk is de minister onvoldoende op de hoogte van de recente gebeurtenissen in Suriname. Suriname is een multiculturele samenleving waar alle bevolkingsgroepen vreedzaam naast elkaar leven", aldus Santokhi.

Diplomatieke banden herstellen

De diplomatieke relatie tussen Nederland en Suriname is er altijd eentje geweest met veel hobbels en kuilen. Na veel politiek gelobby lukte het Den Haag om in 2014 weer een ambassadeur in Paramaribo te krijgen, maar toen die in 2017 vertrok werd zijn opvolger door Paramaribo geweigerd. "Het gebrek aan inzichten bij Nederlandse politici is een teken dat het tijd wordt dat onze landen de diplomatieke banden op het hoogste niveau herstellen", zegt oppositieleider Santokhi.

André Misiekaba wil zich niet uitlaten over de invloed die de uitspraken van minister Blok kunnen hebben op een eventuele benoeming van een Nederlandse ambassadeur in Paramaribo. "We zijn allemaal mensen en maken fouten", zegt de NDP-parlementariër. "Als minister Blok zo groot is dat hij zijn woorden intrekt dan kunnen we weer verder met elkaar."