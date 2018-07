Opnieuw vier havenmedewerkers Rotterdam opgepakt voor helpen criminelen

Vier medewerkers van een containerbedrijf en een containerdepot in de Rotterdamse haven zijn opgepakt omdat ze criminelen hebben geholpen met het smokkelen van drugs. De aanhoudingen zijn vorige week al gedaan, maar pas vandaag naar buiten gebracht.

Volgens het Openbaar Ministerie kwam er in april informatie over een groep criminelen die samen met corrupte havenmedewerkers drugs zou invoeren via de haven in Rotterdam. Behalve de vier havenmedewerkers zijn nog twee verdachten aangehouden. Het gaat om mannen uit Rotterdam, Schiedam, Rijswijk en Ridderkerk.

Bij huiszoekingen zijn een automatisch vuurwapen, twee handvuurwapens en een groot geldbedrag aangetroffen. De havenmedewerkers zouden onder meer betrokken zijn bij de smokkel van een partij van 150 kilo cocaïne die verstopt zat tussen een lading ananassen.

Maatregelen

Corruptie is in de Rotterdamse haven een groot probleem. Door alle veiligheidsmaatregelen die de laatste jaren zijn genomen, zoals het plaatsen van hekken en camera's en controles, hebben criminelen hulp van binnenuit nodig om hun drugs het land in te krijgen.

Vorige week werd nog een medewerker van een fruithandel opgepakt omdat hij had geholpen met de smokkel van 100 kilo cocaïne. Ook zijn douanemedewerkers aangehouden voor corruptie. Uit nieuw onderzoek van het OM zou blijken dat criminelen ook daar nog steeds handlangers hebben.