Nog steeds helpen corrupte douaniers drugscriminelen in de Rotterdamse haven

Corruptie in de Rotterdamse haven blijft wijdverbreid. Ondanks de arrestatie en vervolging van twee douaniers de afgelopen jaren, zijn er nog steeds douaniers die tegen forse betaling criminelen helpen drugs het land in te voeren. Ook medewerkers van containerbedrijven worden omgekocht door criminelen, blijkt uit afgeluisterde gesprekken tussen verdachten in een groot drugsonderzoek.

In april meldde het Openbaar Ministerie de aanhouding van acht verdachten die via de Rotterdamse haven op grote schaal drugs invoerden. Een van de verdachten is een medewerker van de Belastingdienst.

De verdachten spraken geregeld af in hotels en restaurants; ze waanden zich daar onbespied. Wat ze niet wisten, was dat de politie op deze locaties microfoontjes had geplaatst zodat rechercheurs konden meeluisteren.

'Strepen'

De verdachten hadden het in de afgeluisterde gesprekken meerdere keren over betalingen aan "strepen". Met een streep wordt volgens de politie een medewerker van de douane bedoeld. Het gaat om forse bedragen, zelfs om miljoenen, zo blijkt uit de gesprekken.