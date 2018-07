Weer medewerker Rotterdamse haven opgepakt na drugsvangst

In Rotterdam is weer een havenmedewerker opgepakt voor drugssmokkel. Hij zou samen met twee andere Rotterdammers honderd kilo cocaïne hebben ingevoerd met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. Ook zij zijn aangehouden.

De havenmedewerker werkt voor een fruitoverslagbedrijf. Hij zou samen met de andere mannen een partij bananen naar een loods hebben vervoerd; de cocaïne zat tussen de bananen verstopt. Een speurhond van de douane vond de drugs.

Bij huiszoeking bij een van de verdachten zijn enkele nepvuurwapens gevonden.

Twee van de drie verdachten zitten nog vast. De andere is weer vrij, maar blijft wel verdachte.

Wijdverbreid

Uit onderzoek blijkt dat corruptie in de Rotterdamse haven een wijdverbreid probleem is. De afgelopen jaren zijn verscheidene havenmedewerkers opgepakt, maar er zijn ook corrupte douaniers gearresteerd.

Een van die douane-medewerkers, Gerrit G., is veroordeeld tot veertien jaar cel. Hij bepaalde welke containers gecontroleerd moesten worden en kon zo partijen drugs aan het oog onttrekken. Bij zijn arrestatie had G. bijna een miljoen euro op de bank en nog eens 1,1 miljoen contant in huis.

Er wordt in de Rotterdamse haven steeds meer aan risicoanalyse gedaan en het toezicht is verscherpt. Daarom proberen criminelen nu vaker medewerkers om te kopen, zeggen de onderzoekers.