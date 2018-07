VMBO Maastricht biedt excuses aan voor nieuwe fout

79 leerlingen van het VMBO Maastricht hoeven geen herstelopdracht te maken voor het vak ckv (culturele en kunstzinnige vorming), terwijl ze dat wel eerder te horen hadden gekregen. Volgens de school is er een fout gemaakt en hadden de leerlingen het vak al afgerond.

De betrokken leerlingen zijn dinsdag geïnformeerd. De school heeft hen excuses aangeboden en laten weten dat ze de herstelopdracht niet meer hoeven te maken.

Minister Van Engelshoven heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de kwestie.

Andere vakken

Eind vorige week kregen de leerlingen van het VMBO Maastricht te horen voor welke vakken zij herstelopdrachten of -toetsen moesten maken. De school zei toen dat het besluit definitief was, maar moet daar nu dus van terugkomen.

De interim-bestuurder van de school heeft gekeken of de fout ook bij andere vakken is gemaakt, maar dat is niet zo.

Diploma

In de loop van deze dag bespreekt de examencommissie van de school de uitslag van 41 leerlingen. Het vak ckv wordt daarin ook meegenomen. Leerlingen die geslaagd zijn, krijgen dat meteen te horen. Ze kunnen dezelfde dag nog hun diploma ophalen.

"Dit is een belangrijke eerste stap bij het realiseren van de gezamenlijk inzet om zo veel mogelijk leerlingen alsnog in staat te stellen om op afzienbare termijn een diploma te kunnen halen", schrijft minister Van Engelshoven.

Het VMBO Maastricht raakte kort na de examenperiode in opspraak. 354 leerlingen van twee vmbo-locaties hadden niet mogen meedoen aan het centraal examen, omdat ze hun schoolexamens niet hadden afgerond.