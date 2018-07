Defensie tekent contract voor aankoop vier Reaper-drones

Defensie heeft een contract getekend voor de aanschaf van vier MQ-9 Reapers. Deze onbemande vliegtuigen zijn bedoeld voor het verzamelen van inlichtingen tijdens militaire missies, maar kunnen ook worden ingezet in rampgebieden.

De verwachting is dat de Verenigde Staten de drones in de zomer van 2020 leveren. Het 11 meter lange vliegtuig is wereldwijd inzetbaar tot circa 13 kilometer hoogte. Ze zullen op de vliegbasis in Leeuwarden worden gestationeerd. De drones kunnen vanuit Nederland worden bestuurd.

Onbewapend

De vier Reapers zijn onbewapend, maar met een kleine aanpassing kunnen ze wel wapens dragen. De Amerikanen gebruiken de drones onder meer in het Midden-Oosten bij het uitschakelen van terroristen.

De onbemande vliegtuigen moesten eigenlijk al in 2015 worden aangeschaft, maar de aankoop werd op de lange baan geschoven vanwege geldgebrek bij Defensie. Bij de formatie werd afgesproken dat er meer geld naar de krijgsmacht gaat. De vier toestellen kosten nu 179 miljoen euro.

Daar komt jaarlijks minimaal 25 miljoen euro bij aan exploitatiekosten. Als de Reapers worden ingezet tijdens missies, dan kan dat bedrag oplopen tot 85 miljoen euro per jaar.

Het contract met de VS werd getekend tijdens de Farnborough International Airshow in Engeland. Met de aanschaf zijn niet alleen de toestellen gemoeid, maar ook vier grondstations en sensoren zoals camera's.