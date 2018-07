Beetje bij beetje krijgen Cubanen toegang tot mobiel internet

In Cuba is het staatstelecombedrijf DETECSA begonnen met de introductie van 3G-internet. Het is de bedoeling dat aan het einde van het jaar alle klanten van de provider - zo'n 5 miljoen Cubanen - toegang hebben, schrijft persbureau Reuters. Dat is bijna de helft van de bevolking.

Het communistische land loopt jaren achter op het gebied van technologische vernieuwingen. Zo is het wel mogelijk om via wifihotspots online te komen op bepaalde plekken, maar blijft het voor Cubanen lastig om thuis of op de telefoon met het internet contact te maken. Dat moet nu gaan veranderen.

Cuba loopt met de introductie van 3G ver achter op de technologische ontwikkelingen. In veel landen is 4G inmiddels de standaard, deze verbinding is sneller en biedt meer capaciteit. Ook maken telecomproviders en telefoonmakers zich al klaar voor de komst van het nog betere 5G.

'Radicale verandering'

Journalisten van staatsmedia horen bij de eersten die toegang hebben gekregen tot mobiel internet. "Het is een radicale verandering", zegt de 39-jarige Yuris Norido die voor enkele staatsmedia werkt. "Ik kan nu updates versturen waar ik ook ben."

De verwachting is dat de Cubaanse regering het internet gaat gebruiken om zijn opvattingen te verspreiden, nu veel burgers online komen "We moeten de gelegenheid krijgen om de inhoud van de revolutie online te plaatsen", zei president Miguel Díaz-Canel in juli vorig jaar, toen hij nog vicepresident was.

Reuters verwacht dat Cuba de toegang tot eigen, door de overheid gecontroleerde apps en websites gaat aanmoedigen door de kosten hiervan lager te maken dan het gebruik van andere diensten op internet.

Toch verwachten analisten dat de introductie van mobiel internet er uiteindelijk toe leidt dat de overheid minder greep krijgt op de informatiestroom.