Trump en Poetin ontmoeten elkaar in Helsinki: wat kunnen we verwachten?

Of er in Helsinki grote besluiten worden genomen, is maar de vraag. Trump zei in een interview in Schotland "lage verwachtingen" te hebben. "Het kan geen kwaad en misschien komt er wel iets moois uit", zei de president. Ook noemde hij Rusland "in bepaalde opzichten" een vijand.

'Voor Poetin is top voorlopige kroon op werk'

Ook Poetin lijkt geen hoge verwachtingen te hebben. Dat de top überhaupt plaatsvindt is al winst voor de Russische leider, zegt Rusland-correspondent David Jan Godfroid. "Voor Poetin is de top de voorlopige kroon op zijn ambitie om Rusland een cruciale rol te laten spelen op het politieke wereldtoneel."

Het stoort Poetin al jaren dat de Amerikanen op het wereldtoneel de dienst uitmaken, zegt Godfroid. "Opstanden, zoals die in de Arabische wereld en in Oekraïne, zijn volgens Poetin geregisseerd vanuit Washington en hebben hem bondgenoten en dus invloed gekost. Daarom begon hij in 2013 een campagne om Rusland op gelijke hoogte met de Amerikanen te brengen."