Helsinki, traditioneel dé ontmoetingsplek tussen oost en west, maar waarom?

Twee jaar later zien we George Bush en Michail Gorbatsjov in Helsinki. De sfeer is ontspannen. Ze spreken de pers lachend toe vanaf een bankje. "Het was 1990. Vergeet niet wat er was gebeurd. Duitsland was herenigd en er heerste een algemeen gevoel dat alles beter zou worden", zegt Torstilla.

In 1992 is ook voor de Sovjet-Unie het doek gevallen. Bush is opnieuw in Helsinki en ontmoet er de nieuwe Russische president Boris Jeltsin, tijdens een top met Europese leiders over veiligheid en samenwerking in Europa. "Die top wordt vaak vergeten in het rijtje", merkt Torstilla op. "Ook omdat al die andere leiders er ook waren. Maar Bush en Jeltsin waren er wel, en ze hebben elkaar ook gesproken."

De laatste grote Helsinki-top vindt plaats in 1997 als Bill Clinton en Boris Jeltsin elkaar ontmoeten - Clinton in een rolstoel omdat hij een paar dagen eerder aan zijn been was geopereerd. Deze keer staat er een heikel punt op de agenda: de uitbreiding van de NAVO. Jeltsin gaat schoorvoetend akkoord met die uitbreiding naar het oosten, tot verdriet van oude communisten in Moskou, en ook Poetin is nog altijd teleurgesteld over die afspraak.

2018

De Helsinki-top van 2018 komt op een moment van grote spanningen tussen Moskou en Washington. Misschien dat daarom juist weer voor Helsinki is gekozen. Torstilla: "Ze zien Finland als een vertrouwd en gerespecteerd gastland. Alles is hier altijd goed gegaan. Finland heeft zelf geen rol bij die toppen. Maar als organisator heeft het land voor zulke goede omstandigheden gezorgd tijdens de eerdere ontmoetingen dat ze succesvol waren. Hopelijk deze keer ook."

Volgens Torstilla is er een waslijst aan onderwerpen die aan de orde kunnen komen. Van Oekraïne en de sancties tegen Rusland tot de beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen. "De agenda is eindeloos. Maar het belangrijkste is dat de dialoog nu begint. De internationale situatie is extreem ingewikkeld, en dat is niet goed. Dit kan het startpunt zijn van iets goeds."