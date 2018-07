Feest in Macedonië om gesprekken over lidmaatschap van de NAVO

In Macedonië zijn gisteravond duizenden mensen de straat op gegaan om te vieren dat het land is uitgenodigd voor gesprekken over een lidmaatschap van de NAVO. De festiviteiten vonden plaats in vijftien steden en gingen tot diep in de nacht door.

Eerder deze week heeft de NAVO het land officieel benaderd. Als de onderhandelingen slagen, zou het land het dertigste NAVO-lid worden. Wel is afgesproken dat de toetreding pas geregeld kan worden als de kwestie rond de naamswijziging een feit is. Vorige maand tekende het land met Griekenland een akkoord waarin staat dat Macedonië hernoemd wordt naar Noord-Macedonië, al moet het volk zich er in een referendum nog wel over uitspreken en moet de grondwet worden aangepast.

Griekenland maakte zich al jaren druk om de naam van het land, omdat in Griekenland een regio is die Macedonië heet. De Grieken hielden om die reden al in 2008 een NAVO-lidmaatschap tegen.

Daarnaast wil Macedonië al sinds 2004 lid worden van de Europese Unie, maar ook hierbij lag Griekenland dwars. De EU maakte twee weken geleden bekend dat onderhandelingen over toetreding van de EU binnenkort van start kunnen gaan.