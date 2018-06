EU gaat met Albanië en Macedonië praten over lidmaatschap

Macedonië en Albanië kunnen op termijn lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar juni gaan de onderhandelingen van de twee landen met de EU van start. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU hebben dat vandaag besloten. Zowel Macedonië als Albanië heeft voldoende stappen gezet om onderhandelingen over een lidmaatschap te beginnen.

Wat Nederland betreft moeten ze nog wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er nog een keer een evaluatie komen, waaruit moet blijken dat er voldoende vooruitgang is geboekt bij onder meer de bestrijding van corruptie en het opbouwen van een rechtsstaat met een onafhankelijke rechterlijke macht.

Minister Blok is tevreden. Hij stelt dat het besluit van de ministers voorwaardelijk is en dus nog terug valt te draaien: "Vandaag hebben we unaniem besloten dat we het licht nog niet op groen zetten voor Albanië en Macedonië. Dit was ook de inzet van Nederland."

Goedkeuring

De onderhandelingen kunnen volgens de minister pas daadwerkelijk beginnen als de regeringsleiders volgend jaar hun goedkeuring geven. Ook de nationale parlementen moeten nog goedkeuren dat met Macedonië en Albanië onderhandeld gaat worden.

Vorige week stemde de Tweede Kamer nog voor een motie van de PVV om geen onderhandelingen met Albanië te starten.

De gesprekken met Macedonië kunnen beginnen nu het land het geschil met buurland Griekenland over de naam zo goed als heeft opgelost door voor de naam Noord-Macedonië te kiezen.

