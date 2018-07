Onrust in zuiden van Irak, troepen staan paraat

De Iraakse regering bereidt zich voor om de aanhoudende onrust in het zuiden van het land aan te pakken. De veiligheidstroepen zijn in de hoogste staat van paraatheid gebracht, meldt het Britse persbureau Reuters.

Er zouden al troepen naar Basra zijn gestuurd om de olievelden te beschermen. De Iraakse overheid is voor 95 procent van zijn inkomsten afhankelijk van de olie-export.

In zuidelijke steden als Basra en Najaf is het al de hele week onrustig door protesten van burgers tegen de werkloosheid, corruptie en slechte publieke voorzieningen. Gisteren werd de luchthaven van Najaf bestormd en de haven van Umm Qasr, bij Basra, werd geblokkeerd.

In de stad Amara werd een gebouw van de provinciale autoriteiten bezet. In Basra werd een hotel bestormd waar premier Abadi overleg over de crisis had gevoerd, maar toen de demonstranten kwamen was hij al vertrokken.

'Water, ik wil water'

Irak heeft het economisch zwaar door de strijd van de afgelopen jaren tegen terreurgroep IS. Het land heeft tientallen miljarden dollars nodig om de schade te herstellen. Door de crisis is de werkloosheid hoog en kampen het elektriciteitsnet en de waterleiding met achterstallig onderhoud.

In Basra is de situatie misschien wel het ergst. Ooit werd de stad 'het Venetiƫ van het Midden-Oosten' genoemd vanwege de vele kanalen, maar die zijn inmiddels veranderd in stinkende, stilstaande waterpoelen.

Als een van de weinige steden in het Midden-Oosten heeft Basra geen werkend waterzuiveringssysteem. "Water, ik wil water", zegt een van de demonstranten. "Het is een schande dat ik in 2018 nog om water moet vragen. En dat terwijl we hier de olie hebben die de wereld draaiend houdt."

Tegelijkertijd zit Irak in een politieke impasse. De verkiezingen van 12 mei werden gewonnen door het blok van de omstreden sjiitische geestelijke al-Sadr, maar het is hem nog niet gelukt om een regering te vormen.

Ayatollah

De demonstranten in het zuiden van Irak krijgen steun van grootayatollah Ali al-Sistani, de hoogste geestelijke leider in Irak, die zich zelden over politiek uitlaat. Hij vindt dat de burgers kampen met "een extreem gebrek aan publieke dienstverlening", zoals stroomtekorten tijdens de Iraakse zomerhitte.

"We kunnen onze geliefde burgers alleen maar steunen in hun eisen, omdat we hun lijden voelen", zei een medewerker van al-Sistani gisteren tijdens een toespraak die op de Iraakse televisie werd uitgezonden.