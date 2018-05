Sjiitische geestelijke Sadr officieel winnaar Iraakse verkiezingen

De coalitie van de sjiitische geestelijke Muqtada al-Sadr is zoals verwacht uitgeroepen tot winnaar van de Iraakse parlementsverkiezingen. Dat heeft de kiesraad bekendgemaakt. Zijn coalitie, Sairun, heeft 54 van de 328 parlementszetels behaald.

Sadr kan zelf geen premier worden, omdat hij niet verkiesbaar was. Wel heeft de overwinning van zijn coalitie waarschijnlijk tot gevolg dat hij een belangrijke rol krijgt in de onderhandelingen voor de regeringsvorming.

De tweede partij is met 47 zetels de Al-Fatih-coalitie geworden. De partij van de huidige premier Abadi, Dawa, werd derde met 42 zetels.

Controversieel

De 44-jarige Sadr is controversieel. Na de val van dictator Saddam Hussein in 2003 voerde zijn Mahdi-leger een guerrillastrijd tegen Amerikaanse troepen. De afgelopen jaren richtte hij zijn pijlen op de regering in Bagdad.

Voor de verkiezingen ging Sadr een coalitie aan met de communisten. Omdat hij een zeer loyale achterban heeft, heeft Sadr veel baat gehad bij de historisch lage opkomst (44 procent) bij de verkiezingen.