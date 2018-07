President Eritrea bezoekt Ethiopië voor het eerst in 22 jaar

President Afewerki van Eritrea heeft na 22 jaar weer eens een bezoek gebracht aan Ethiopië. Het driedaagse bezoek is een volgende stap naar betere diplomatieke betrekkingen tussen de landen, die jaren op voet van oorlog verkeerden.

Afewerki werd onthaald door een menigte van duizenden mensen in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Vorig week bracht de hervormingsgezinde premier Abiy van Ethiopië al een bezoek aan Eritrea. Het was voor het eerst in 20 jaar dat leiders van de landen elkaar de hand schudden.

Conflict

Ethiopië en Eritrea hadden tussen 1998 en 2000 een bloedig conflict over het grensgebied. Daarbij kwamen 80.000 mensen om het leven. In 2000 werd een vredesverdrag getekend, maar dat werd niet nageleefd. Eritrea was tot 24 mei 1993 nog een provincie van Ethiopië.

De 42-jarige Abiy zette vorige maand de eerste stap toen hij aankondigde het vredesverdrag uit 2000 te zullen naleven. Ook hief hij de noodtoestand op. Daarna werden onder meer telefoonverbindingen hersteld en politieke gevangenen vrijgelaten. Komende week wordt ook het vliegverkeer tussen de landen hervat.