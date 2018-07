Migrantenmeisje Allison is 'persoon die audio lekte erg dankbaar'

Een El Salvadoraans meisje, dat symbool kwam te staan voor de discussie over het Amerikaanse immigratiebeleid, is herenigd met haar moeder. De 6-jarige Allison Ximena was sinds juni gescheiden van haar ouders. Het gezin was via Mexico illegaal de grens overgestoken.

Een uitgelekt geluidsfragment van het huilende meisje, toen ze werd gescheiden van haar ouders, zette de discussie destijds op scherp. "Ze is de persoon die de audio lekte heel dankbaar", zegt moeder Cindy Madrid op een persconferentie.

Allison is heel blij dat ze haar moeder weer ziet, vertelde ze aan journalisten: