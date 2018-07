Politie miljoenen kwijt aan advocaten na geweld: 'Absurd hoge bedragen'

Er gaan stemmen op om de kosten te drukken, waarbij wordt gedacht aan een maximum uurtarief. Ook worden de regels voor juridische bijstand aangescherpt. Nu blijken agenten die getuige waren van een incident met een collega, zelf ook vaak een advocaat in te schakelen als ze worden gehoord. In de toekomst moeten leidinggevenden beoordelen of dat echt nodig is.

Volgens advocaat Canatan is het wrang dat de overheid heeft bezuinigd op rechtsbijstand, maar ondertussen zelf wel veel geld overheeft voor goede advocaten. "Een gewone verdachte krijgt geen gespecialiseerde advocaat met een hoog uurtarief. Dat voelt als klassenjustitie."

Ook advocaat Michiel Kuyp vindt het vreemd dat de overheid voor bijstand aan zichzelf kennelijk meer geld overheeft dan de 105 euro per uur die wordt vergoed voor bijstand aan 'gewone' verdachten. "Blijkbaar zijn de eigen ambtenaren voor de staat meer waard dan de burger die geen advocaat kan betalen."

Sjöcrona van Stigt vindt het gedeclareerde bedrag van 2,7 miljoen euro niet buitensporig hoog. "Wij zijn het grootste kantoor in de pool en verrichten het meeste werk", zegt advocaat Boudewijn van Eijck van het kantoor. "Het gaat om 245 dossiers in drie jaar tijd, dus het is logisch dat we bovenaan staan."

Advocaten op de schietbaan

In 2015 riep de politie de speciale advocatenpool in het leven. "Ik wil de garantie dat alleen de allerbeste advocaten mijn mensen verdedigen", zei de toenmalig korpschef destijds.

Aanleiding was de veroordeling van een agent tot twee jaar gevangenisstraf, nadat hij schoot op iemand in een auto. In hoger beroep werd hij bijgestaan door een van de advocaten uit de pool en vrijgesproken.

De deelnemende kantoren zijn volgens de politie "getraind in de finesses van het politievak". De advocaten hebben zelf bijvoorbeeld op de schietbaan gestaan en meegedaan aan arrestatietrainingen. Ook moeten ze binnen een uur een agent bij kunnen staan voor verhoor. Agenten mogen zelf kiezen of ze een advocaat uit de pool inzetten of niet.

144.000 euro bij mishandelingszaak

Eerder dit jaar ontstond ophef in de advocatuur toen bleek dat Sjöcrona van Stigt ruim 144.000 euro vroeg voor bijstand in een mishandelingszaak. De betreffende politieman had iemand geslagen en pepperspray gebruikt. De rechtbank veroordeelde hem tot 400 euro boete; in hoger beroep werd hij vrijgesproken.

Het gerechtshof in Den Haag keurde de declaratie goed en bepaalde in januari dat het bedrag aan het advocatenkantoor moest worden betaald. Verschillende advocaten spraken schande van de hoge declaratie, maar de politie zei dat deze ogenschijnlijk simpele zaak in de praktijk veel tijd en moeite heeft gekost.