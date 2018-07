Duizenden rappers met Lil in de naam: 'Het lijkt alsof iedereen zo heet'

Er gaan de meest uiteenlopende verhalen schuil achter de keuze voor een artiestennaam, vertelt cultureel antropoloog en muzikant Rufus Kain. "Het is vaak een bijnaam die een rapper al heel lang draagt. En als je eenmaal succesvol bent geworden met zo'n naam, dan is het lastig om er nog van af te stappen. Iedereen kent jou en jouw merk dan al zo."

In de hiphop komen naast Lil ook andere veelgebruikte voorvoegsels voor, zoals Big, Boy of Young. In de jaren '80 en '90 begon dat al bij hiphop-muzikanten zoals Lil Troy of Notorious B.I.G. "En in die jaren waren ook Fresh en Def populair, wat afgeleid is van definitely, of death", zegt taalkundige Waszink. "Maar die namen zijn nu al wel echt weer uit."