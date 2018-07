Turkmeense president verschijnt in rapvideo met kleinzoon

De president van Turkmenistan heeft een videoclip uitgebracht. Daarin rapt dictator Gurbanguly Berdimuhamedow samen met zijn kleinzoon het nummer Sportly Turkmenistan, over het moois dat het land te bieden heeft.

Het duo heeft het onder meer over de woestijn in Turkmenistan en de vakantieplaats Avaza aan de Kaspische zee. "Het leven is mooi in mijn moederland, het prachtige en betoverende Turkmenistan", zingt de kleinzoon van de president, die 13 of 14 jaar oud is.

Na het lied geven de twee elkaar een high five en een boks.