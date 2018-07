Accu's van e-bikefabriek Stella het probleem bij brand in Nunspeet

In de accu's zitten stoffen die door de brand een gevaar konden worden, legde burgemeester Van de Weerd van Nunspeet vanochtend uit in het NOS Radio 1 Journaal: "Door de brand is het een hoop verwrongen staal geworden met nog intacte accu's daartussen. Die moesten vannacht uit elkaar gehaald worden. Op het moment dat je dat doet, kan het vuur weer oplaaien en dan kunnen er ook weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Daarom hebben we voor de zekerheid mensen in twee straten toch het advies gegeven om hun huizen te verlaten."

Boze bewoners

Zo'n 300 bewoners werden geƫvacueerd en dat leidde tot onbegrip. Mensen die gisteravond de wijk in wilden, werden door de politie tegengehouden en anderen werden uit hun huis gehaald. Ze zijn opgevangen in een sportzaal of moesten zelf ergens onderdak zoeken.

Volgens de burgemeester waren de evacuaties echt nodig vanwege de giftige stoffen in de rookwolken, ook al waren die later niet meer dik en zwart: "Kijk het werkt zo: bij een brand is altijd het advies 'ramen en deuren dicht en blijf binnen'. Dat is met rook gewoon de veiligste plek. Dat is ook gebeurd, maar de dikte van de rook zegt niets. De giftige stoffen zie je soms niet eens. En dat is dan het probleem voor de beleving van de mensen. Die zeggen dan 'nu is de rook weg en moeten wij ook weg'. Maar juist toen, met het weghalen van de accu's, begon het meest risicovolle deel van de operatie."

Schadelijke stoffen

Er zijn ook wel degelijk schadelijke stoffen gemeten bij de brand, zegt de burgemeester. "Als je daar even kortdurend in bent, is er niks aan de hand, maar deze mensen zaten de hele middag en avond al in de rook en de kans bestond dat dat ook 's nachts nog zo zou zijn. Weliswaar geen zwarte rook, maar witte rook die alleen maar ruikt, maar dan is het toch wel zaak om daar maatregelen tegen te nemen."

Toch waren veel mensen niet op de hoogte en klaagden sommigen dat er geen informatie was. Volgens de burgemeester was die er wel: "Ik heb het gisteren via de lokale media naar buiten gebracht, er zijn persberichten uitgebracht, maar mensen moeten dat natuurlijk net wel even lezen of zien."