Trump haalt bij NAVO-ontbijt hard uit naar Duitsland

President Trump eist dat de Europese NAVO-landen onmiddellijk hun defensiebudgetten verhogen. Hij wil niet wachten op 2024, zoals een aantal jaar geleden is afgesproken.

Tijdens een ontbijt met secretaris-generaal Stoltenberg, voorafgaand aan de NAVO-top, haalde de Amerikaanse president fel uit naar met name Duitsland. "Het is toch onvoorstelbaar dat we dat land beschermen, terwijl het zaken doet met Rusland. Duitsland heeft een gasdeal met Rusland gesloten waar ze miljoenen dollars mee verdienen en tegelijkertijd weigeren ze om meer geld aan defensie uit te geven."

Ontbijt

Het gesprek ontspon zich aan het begin van het ontbijt, waar altijd een paar minuten van mogen worden gefilmd. Stoltenberg begon zijn verhaal met de constatering dat de NAVO-landen elkaar nodig hebben en dat de VS ook de Europese landen nodig heeft. Trump luisterde de eerste minuten nog naar de secretaris-generaal, maar nam daarna ongeduldig het woord. "Duitsland is een rijk land, dat kan best meer geld aan defensie uitgeven."

Opdraaien

"De discussie gaat al jaren zo, maar ik heb er genoeg van. De baas van het gasbedrijf is ook nog een oud-bondskanselier. Zo stroomt het geld naar Rusland en jullie willen dat wij opdraaien voor de verdediging." Zo gaat het niet langer, aldus de president. "We moeten iets doen."