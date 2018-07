Maandelijks 130 rijexamens afgebroken door levensgevaarlijk rijgedrag

Maandelijks worden zo'n 130 rijexamens voortijdig afgebroken omdat de examenkandidaat gevaarlijke situaties veroorzaakt op de weg. Het CBR, dat de examens afneemt, bevestigt een bericht daarover in De Telegraaf.

Het gaat volgens Nathalie Dingeldein van het CBR bijvoorbeeld om kandidaten die meerdere ingrepen van de examinator nodig hebben om op de weg te blijven. In sommige gevallen moet een examinator al ingrijpen voor de auto het parkeerterrein van het CBR heeft verlaten.

"Veel van deze examenkandidaten weten eigenlijk niet goed wat het verschil is tussen de eerste en de derde of vierde versnelling, dus zij hebben het schakelen nog niet onder de knie", vertelt Dingeldein in het NOS Radio 1 Journaal. "Deze kandidaten zijn absoluut nog niet klaar voor het rijbewijs, en hebben dus bij ons niets te zoeken."

Het CBR neemt in het najaar maatregelen die ertoe moeten leiden dat zulke situaties minder vaak voorkomen. Als iemand straks tijdens het afrijden zo slecht presteert dat het examen wordt afgebroken, moet hij of zij een maand langer wachten dan gebruikelijk voor hij opnieuw mag afrijden.

Goede rijopleiding

De redenen waarom kandidaten zo slecht presteren tijdens het examen variƫren. In sommige gevallen gaat het om mensen die na een paar rijlessen al examen willen doen, met een rijschoolhouder die daarin meegaat. In andere gevallen heeft iemand een verkeerde rijopleiding gevolgd, die minder goed bij hem past.

Het CBR hoopt dat het straffen van examenkandidaten die veel ernstige fouten maken, een afschrikwekkende en preventieve werking heeft. Het exameninstituut wil dat mensen die hun rijbewijs willen halen beter uitzoeken bij welke rijschool ze dat het beste kunnen doen. Want het is volgens Dingeldein erg belangrijk om een goede en veilige rijschool te nemen: "Met je rijopleiding leg je een basis voor een veilig leven op de weg. Daar heb je de rest van je leven plezier van."