PvdA-fractievoorzitter senaat legt taken neer om examenschandaal

Verklaring André Postema:

Werkzaamheden in de hoofdfunctie staan los van het Eerste Kamerlidmaatschap. Dat is de enige manier om het belangrijke, deeltijdwerk van Senator te kunnen doen. Ik heb dit sinds mijn lidmaatschap van de Eerste Kamer sinds juni 2011 altijd kunnen bewaken: als vice-voorzitter van de Universiteit Maastricht en vervolgens als voorzitter van het Limburgs Voortgezet Onderwijs.



De afgelopen weken is er veel gebeurd op één van de scholen van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs. Ik heb mij na de premature bekendmaking van de Inspectie dat de eindexamens van alle leerlingen ongeldig zijn verklaard, ten volle ingezet om de leerlingen en docenten van het VMBO Maastricht zo snel mogelijk weer een perspectief te kunnen bieden. Voor hetgeen daaraan vooraf is gegaan zal een onderzoek worden uitgevoerd. Ik heb aangegeven naar de uitkomsten van dit onderzoek uit te zien, zodat ook ik daar verantwoording over kan afleggen.



Inmiddels wordt in de media en ook in de Tweede Kamer de relatie gelegd tussen mijn hoofdfunctie en mijn positie als lid van de Eerste Kamer. Ik ben van mening dat deze relatie er, uitgaande van de voorwaarde van fatsoenlijk en integer handelen, niet is. Ik ben een gekozen volksvertegenwoordiger, dat is een politieke verantwoordelijkheid. En ik ben een benoemd bestuurder, dat betreft een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ik heb het lidmaatschap van de Eerste Kamer en mijn hoofdfunctie altijd gescheiden gehouden en zal dat blijven doen. Het is de enige manier waarop wij als Senatoren kunnen functioneren en ook de enige manier om de Senaat een eigenstandige positie te laten behouden in het Nederlandse parlementaire stelsel.



Ondanks dit alles ervaar ik dat mijn functie als fractievoorzitter momenteel ter discussie staat, ook in de fractie. Ik betreur dit. Het is echter ook aan de fractievoorzitter om te voorkomen dat we als fractie in een patstelling of zelfs onderling conflict geraken. Ik heb daarom vandaag besloten mijn fractievoorzitterschap per direct neer te leggen.