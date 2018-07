Limburgse vmbo-bestuurder Postema wil niet opstappen

Minister van Engelshoven (Onderwijs), die zieke minister Slob vervangt, zei eerder Postema niet weg te kunnen sturen voordat het onderzoek is afgerond en de bestuurder op de conclusies heeft gereageerd.

Onhoudbaar

PvdA-Kamerlid Ploumen liet partijleider Asscher weten dat wat haar betreft de positie van Postema onhoudbaar is geworden. In een per ongeluk gepubliceerd socialmedia-bericht schrijft ze dat Postema "de eer aan zichzelf moet houden". Ploumen zei later dat ze de mening van de hele PvdA-fractie had verwoord.

Ook VVD, CDA, D66, PVV en SP eisen tijdens een debat in de Tweede Kamer het onmiddellijke vertrek van Postema en spraken van "verwoestend wanbeleid".

Kamerleden verwijten Postema dat hij zich door "tijdrovende nevenfuncties" niet volledig heeft ingezet voor het goed leiden van scholen. Ook is er irritatie over het hoge salaris van Postema, bijna 180.000 euro.

Postema had nog niet gereageerd op de felle kritiek uit de Kamer. Hij is naast voorzitter van de Limburgse onderwijskoepel onder meer ook fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer.