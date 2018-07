PvdA-fractie wil vertrek Maastrichtse vmbo-bestuurder Postema

De PvdA in de Tweede Kamer wil af van André Postema, voorzitter van het college van bestuur van de Limburgse vmbo-scholen. In een per ongeluk gepubliceerd socialmedia-bericht schrijft PvdA-Kamerlid Ploumen aan partijleider Asscher dat Postema, een partijgenoot, de eer aan zichzelf moet houden. Ze reageert op de felle kritiek van coalitie- en oppositiepartijen op het aanblijven van de bestuurder.

In een reactie zegt Ploumen, tevens vice-fractievoorzitter, dat ze de mening van de fractie heeft verwoord en dat ze het vervelend vindt dat het onbedoeld naar buiten is gekomen. Ze heeft Postema onmiddellijk gebeld en gezegd dat het op zo'n manier niet bekend had mogen worden. Hij had het bericht toen nog niet gelezen. "Het is aan hem om te kijken wat hij verder doet".

Postema moet van de fractie opstappen als bestuursvoorzitter; er wordt geen uitspraak gedaan over zijn functie als voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Tot nu toe heeft Asscher in het openbaar nog niet op de kwestie gereageerd.