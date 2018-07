Reacties op Klimaatakkoord: gematigd positief, nog wel losse eindjes

Organisaties die opkomen voor de belangen van onder meer consumenten, werkgevers en milieu reageren gematigd positief op het vandaag gepresenteerde Klimaatakkoord. Na maanden van onderhandelen door bedrijven, overheden en maatschappelijk organisaties werd een akkoord op hoofdlijnen bereikt.

Onder meer plannen voor het verhogen van de belasting op aardgas en de belastingverlaging op elektriciteit worden over het algemeen positief ontvangen. Net als de zogenoemde gebouwgebonden financiering. Daarbij worden woningen duurzaam gemaakt zonder de eigenaar financieel te belasten.

Toch zijn er nog veel vragen over wie uiteindelijk opdraait voor de genomen maatregelen. Ook vragen critici zich af hoe concreet de plannen zijn, vooral die van de tafels industrie en mobiliteit.

'Nog veel losse eindjes'

De Consumentenbond is "overwegend positief" over de plannen, bijvoorbeeld over het financieel aantrekkelijk maken van warmtetechnieken zoals warmtepompen voor grote groepen consumenten. Dat geldt ook voor het plan om de energiebelasting eerlijk te verdelen: grote bedrijven moeten naar verhouding net zoveel gaan betalen als consumenten. "Dat zou echt een breuk zijn met het huidige beleid", zegt directeur Bart Combée. "Goed als dat wordt rechtgetrokken."

Ook is de bond blij met de gebouwgebonden financiering waarmee woningeigenaren die zelf niet in staat zijn een flinke investering te doen, worden geholpen om hun huis energiezuiniger te maken, zonder dat de maandlasten stijgen. Garanties op energiebesparing op basis van onafhankelijke berekeningen zijn volgens de bond daarbij essentieel. "The devil is in the detail", zegt Combée.

De Consumentenbond wil dat de prijs van warmtenetten wordt losgekoppeld van de aardgasprijs, vanwege de snelle stijging van de aardgasprijs. Hoewel in het akkoord wordt gesproken van een snelle uitbreiding van het aantal warmtenetten, worden consumenten volgens de bond op dit moment vanwege het dure warmtenet niet gestimuleerd hun cv-ketel te vervangen.

De bond zegt vooral de doorrekening later dit jaar af te wachten. "Pas dan wordt duidelijk welke directe en indirecte kosten op het bord van consumenten terecht komen."

De Vereniging Eigen Huis (VEH) plaatst soortgelijke kanttekeningen bij het akkoord. "De ambities zijn hoog maar tegelijkertijd is veel nu nog onduidelijk", zegt algemeen directeur Cindy van de Velde. De VEH wijst erop dat de plannen 4,2 miljoen huiseigenaren raken. De vereniging is voorstander van het helpen en stimuleren van huiseigenaren bij het verduurzamen van hun woning. "Belangrijk is dat de rekening niet eenzijdig wordt neergelegd bij huishoudens en dat woonlasten gelijk blijven."