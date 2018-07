'Locatie nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig vervuild'

De locatie van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen is ernstig vervuild. In de grond zijn zware metalen, giftige stoffen en asbest gevonden, staat in vertrouwelijke rapporten van Defensie, melden EenVandaag en Follow the Money, die de stukken in handen hebben.

In de documenten staat dat chemiereuzen, mijnbouwbedrijven en aluminiumproducenten jarenlang op het terrein hun afval hebben gestort. Volgens toxicologen is het dan ook gevaarlijk om met de grond in contact te komen. Ook zijn er niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen.

Geheim gehouden

Dat er onder meer koper, lood en cyanide in de grond zit, blijkt uit bodemonderzoek dat pas is gedaan na het besluit van het ministerie in 2012 om de mariniers te verhuizen van Doorn naar Vlissingen. Defensie en de provincie Zeeland wisten van de zware vervuiling, maar meldden dat niet aan de Tweede Kamer, de vakbonden en het Korps Mariniers.

De beslissing van minister Hillen ging destijds gepaard met de belofte van de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen om het terrein bouwrijp op te leveren. Omdat de grond zo vervuild is, moet die gesaneerd worden.

De provincie en de gemeente schuiven vanwege financiƫle problemen de kosten daarvoor door naar Defensie. Het ministerie is daardoor volgens Follow the Money miljoenen meer kwijt om het terrein gereed te maken.

Lastige verhuizing

De bodemvervuiling van het terrein in Vlissingen is het volgende pijnpunt in de verhuizing. Eerder dit jaar bleek dat 85 procent van de mariniers dreigt op te stappen als de verhuizing in 2022 wordt doorgezet. Dat komt onder meer doordat veel mariniers dan veel verder weg van hun gezin wonen.

Komende vrijdag doet de geschillencommissie uitspraak over de klachten van de militairen.