Trump wil conservatieve Kavanaugh als rechter in Hooggerechtshof

President Trump wil dat Brett Kavanaugh de nieuwe rechter in het Hooggerechtshof wordt. De Republikeinse president droeg de 53-jarige Kavanaugh voor in een persconferentie die live te zien was op veel Amerikaanse zenders.

Als Kavanaugh wordt benoemd is het Hooggerechtshof overwegend conservatief. De Amerikaanse Senaat moet nog akkoord gaan met de benoeming.

De Republikeinen hebben een krappe meerderheid in de Senaat: 51 zetels, tegenover 49 voor de Democraten. Het is niet bekend wanneer de Senaat gaat stemmen over Kavanaugh. Gemiddeld zit er elf weken tussen de nominatie en de benoeming van een rechter in het Hooggerechtshof.

Als de Senaat akkoord gaat, volgt Kavanaugh Anthony Kennedy op. De 81-jarige Kennedy geldt als conservatief, maar stelde zich soms progressief op bij onderwerpen als abortus en homorechten. Vorige week kondigde hij zijn pensioen aan.

Bush en Clinton

Door het vertrek van Kennedy blijven er acht rechters over, gescheiden langs partijpolitieke en ideologische lijnen: vier conservatieven en vier progressieven. Het aantreden van Kavanaugh zou een meerderheid voor het conservatieve blok betekenen.

Kavanaugh is nu rechter bij het Hof van Beroep in Washington. Eerder was hij assistent van Anthony Kennedy. Ook werkte hij in het Witte Huis onder president George W. Bush.

Eind jaren 90 assisteerde hij aanklager Kenneth Starr bij zijn onderzoek naar meineed en belemmering van de rechtsgang door de toenmalige president Bill Clinton. Tien jaar later zei Kavanaugh daarover dat presidenten eigenlijk vrijgesteld moeten worden van dergelijke onderzoeken.

Decennialang

De voordracht van Kavanaugh kan nog decennialang van grote invloed zijn. Een rechter wordt voor het leven aangesteld en kan dus tientallen jaren dienen.

Het Hooggerechtshof buigt zich jaarlijks over zo'n honderd lokale of landelijke wetten. De rechters beslissen over gevoelige kwesties als homorechten, de doodstraf, abortus en de macht van de president.

Kavanaugh is de tweede rechter die Trump voordraagt voor het Hooggerechtshof. Vorig jaar benoemde hij Neil Gorsuch, de opvolger van de overleden Antonin Scalia. De aanstelling van een echte conservatief was een verkiezingsbelofte van Trump.