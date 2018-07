Vader Sharleyne (8) noemt vrijspraak van moeder 'enorme flater'

De vader van Sharleyne noemt het gejuich veelzeggend. Hij zegt dat de omgeving van J. er alles aan deed om een celstraf te voorkomen. Volgens hem toonde de moeder tijdens de rechtszaak ook zelf geen berouw. "Het is een groot toneelspel."

'We trekken alles uit de kast'

De advocaat van J. wijst erop dat de vader al voor juni 2015 antipathie had tegen de moeder van Sharleyne. "Er is veel narigheid over mijn cliënt uitgestort", zegt raadsman Van Jaarsveld. Ze is tijdens het onderzoek afgeluisterd en heeft vastgezeten. Hij zegt dat zijn cliënt nu eindelijk de tijd krijgt om alles te verwerken.

Maar voor vader Remouchamps betekent het vonnis van vanmiddag niet het einde van deze zaak. Hij wil er naar eigen zeggen alles aan doen om de waarheid over de dood van zijn dochter boven tafel te krijgen. "Nu trekken we alles uit de kast."

Het Openbaar Ministerie is teleurgesteld in de uitspraak. Er komt waarschijnlijk een hoger beroep, zegt verslaggever Lidwien Gevers. Volgens het OM is er wel genoeg bewijs tegen J. en had de rechtbank ook moeten meenemen dat zij na haar arrestatie zweeg over wat er was gebeurd in de nacht van 7 op 8 juni 2015.