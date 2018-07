De opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in Zuid-Holland een handel in illegale afslankproducten opgerold. Er zijn invallen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand. Naast administratie en digitale gegevens zijn er dozen met afslankmiddelen, contant geld en een Porsche en een Mercedes in beslag genomen.

Bij de inval zijn vier mensen opgepakt. Ze worden ervan verdacht dat ze afslankproducten hebben verkocht die vermoedelijk gevaarlijke stoffen bevatten. Op de etiketten staan de stoffen niet vermeld. De NVWA laat de in beslag genomen producten testen om te achterhalen wat er precies in zit.

De NVWA waarschuwde in 2016 en 2017 consumenten al voor soortgelijke gevaarlijke afslankproducten. Het zijn vooral voedingssupplementen in de vorm van pillen, poeders of thee, waar stoffen als sibutramine, sildenafil en fluoxetine in zijn verwerkt. Dat zijn werkzame stoffen in geneesmiddelen die niet zijn toegestaan in afslankproducten.

Bij de voedselwaakhond en andere meldpunten zijn in het verleden ook meldingen binnengekomen van gebruikers van afslankproducten die ernstige bijwerkingen kregen, zoals hartklachten en angstaanvallen.